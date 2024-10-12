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13:11, 12 октября 2024Мир

«Хезболла» атаковала штаб военного округа ЦАХАЛ на севере Израиля

Al Mayadeen: «Хезболла» атаковала штаб военного округа в Цфате на севере Израиля

Фото: Ammar Awad / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало штаб военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Цфате на севере Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Кроме того, вооруженные формирования движения выпустили ракеты по городу Тверия в 35 километрах от границы с Ливаном, а также по базе израильских войск в населенном пункте Хума на Голанских высотах.

Ранее «Хезболла» предупредило об ударах по домам на севере Израиля, используемым ЦАХАЛ, а также военным базам в крупных городах. Местных жителей призвали не находиться вблизи указанных объектов «до дальнейшего уведомления». В движении предупредили, что опустевшие от обстрелов населенные пункты на севере Израиля будут пустовать до тех пор, пока ЦАХАЛ не прекратит боевые действия против сектора Газа и Ливана.

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      Семен Александров
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