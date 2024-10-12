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22:57, 12 октября 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о массовой сдаче в плен со стороны украинских военных после сброса листовок

«Народная милиция ДНР»: украинские военные сдались в плен после сброса листовок

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 79 бригады и прикрепленных к ней подразделений добровольно сдались в плен после сброса листовок на их позиции российскими дронами, сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР». Это произошло на кураховском направлении.

«Сдача в плен была коллективным решением», — говорится в публикации. Украинские военные «выразили недовольство тяжелыми условиями службы» и пожаловались «на отсутствие поддержки со стороны командования». По словам сдавшихся в плен, «невыносимые условия на фронте привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих», говорится в посте.

8 октября Генштаб ВСУ называл покровское и кураховское направления самими напряженными на фронте. В частности, велись напряженные бои в районах населенных пунктов Цукурино и Селидово.

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      Сергей Грехов
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