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10:04, 12 октября 2024Россия

В Курской области рассказали о сожжении ВСУ жилых домов с телами убитых ими людей

ТАСС: в Курской области ВСУ сжигали дома с телами убитых мирных граждан

Фото: Reuters

В Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сжигали дома с телами убитых ими мирных граждан. Об этом заявила волонтер Мария, помогающая эвакуировать людей из занятых украинскими подразделениями районов региона, передает ТАСС.

Она рассказала, что в Кореневском районе Курской области солдаты ВСУ расстреляли ее родственников за то, что те вышли из подвала. В числе погибших оказались мать девушки, имевшая инвалидность, отец и 96-летняя бабушка.

«А потом дом был подорван, чтобы скрыть следы преступления. Я их нашла сожженными практически дотла», — добавила волонтер.

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      Екатерина Грищенко
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