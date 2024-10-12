В центре Грозного прогремел мощный взрыв на заправке. Горящая цистерна с топливом прилетела во двор жилого дома

При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека

В Ахматовском районе Грозного на проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом на заправке. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека — их могло убить отлетевшей цистерной. МЧС России подтвердило информацию о погибших.

Причиной пожара на заправке называют детонацию бензовоза или цистерны с топливом

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, причиной пожара на АЗС в центре Грозного могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом. Следом мог сдетонировать газовый баллон.

По данным Shot, цистерна, отброшенная взрывом, прилетела во двор жилого дома и уничтожила по пути автомобиль Lada Priora. Также она повредила угол жилого дома.

По данным СМИ, в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей 5 и 6 лет. Как пишет Mash, перед взрывом на АЗС за пожаром наблюдали дети, находившиеся во дворе дома, в который ударной волной отбросило цистерну. После детонации резервуар покатился с огромной скоростью прямо на них.

МЧС России подтвердило информацию о погибших.

Во время последней проверки на АЗС нашли девять нарушений

Последняя проверка Ростехнадзор на АЗС «Лидер» в Грозном прошла в 2021 году. Тогда специалисты зафиксировали девять нарушений. Среди них — отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе, сливоналивные устройства работали небезопасно.

МЧС в последний раз проверяло заправки «Лидер» в 2019 году.

Владельцем взорвавшейся АЗС является 48-летний местный бизнесмен. По данным Shot, он также владеет тремя медицинскими компаниями и является совладельцем фирмы, которая работает в сфере ЖКХ. Устанавливается его местонахождение.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что по факту взрыва в Грозном будет возбуждено дело.