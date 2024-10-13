Число пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» возросло до 15-ти

Число пострадавших при падении с деревянной платформы на съемках фильма «Василий Теркин» возросло до 15-ти. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным источников издания, всего упали около 30 человек, среди них есть несовершеннолетние дети. Пострадали минимум 15 из них. Уточняется, что у большинства предположительно переломы ног.

Как уточняет Telegram-канал Mash, предварительная причина обрушения — ненадежные крепления, которые не пережили первый день съемок и расшатались.

Вместе с деревянным сооружением упали режиссер Карен Геворкян, операторы Иван Б. и Александр Ш. и камера. Производство картины отложили на неопределенное время. При этом, как рассказал сам режиссер, он «легко отделался», отметив, что сейчас с ним все в порядке.

Съемки фильма ведутся в Ленинградской области. По данным РЕН ТВ, обрушение произошло в декоративном вагончике, где находились люди. Работы проходили на одном из полигонов Толмачевского поселения.