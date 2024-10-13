Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 13 октября 2024Россия

Число пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» возросло

Число пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» возросло до 15-ти

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число пострадавших при падении с деревянной платформы на съемках фильма «Василий Теркин» возросло до 15-ти. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным источников издания, всего упали около 30 человек, среди них есть несовершеннолетние дети. Пострадали минимум 15 из них. Уточняется, что у большинства предположительно переломы ног.

Как уточняет Telegram-канал Mash, предварительная причина обрушения — ненадежные крепления, которые не пережили первый день съемок и расшатались.

Вместе с деревянным сооружением упали режиссер Карен Геворкян, операторы Иван Б. и Александр Ш. и камера. Производство картины отложили на неопределенное время. При этом, как рассказал сам режиссер, он «легко отделался», отметив, что сейчас с ним все в порядке.

Съемки фильма ведутся в Ленинградской области. По данным РЕН ТВ, обрушение произошло в декоративном вагончике, где находились люди. Работы проходили на одном из полигонов Толмачевского поселения.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще один храбрый пшек появился». Медведев напомнил о многократных разделах Польши в ответ на угрозы ударов по России

      Попавший в окружение солдат ВСУ записал предсмертное видео «с пациками»

      В ЦБ оценили степень зависимости от МВФ

      Названа дата рассмотрения судом иска Кати Лель к Отару Кушанашвили

      В России два человека стали жертвами столкновения поезда с легковушкой

      Число пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» возросло

      Украинцы занялись травлей Джареда Лето из-за обещания выступить в России

      В Евросоюзе заявили о неспособности обеспечить Украину оружием

      SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship

      Сын госпитализированного актера Ливанова рассказал о состоянии отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше