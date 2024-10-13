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11:49, 13 октября 2024Россия

Медведев напомнил про разделы Польши и российский город Варшаву

Медведев напомнил про многочисленные разделы Польши и российский город Варшаву

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Бывшему начальнику генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку, который угрожает нападением «непосредственно на Санкт-Петербург» в случае перехода Российской армией границы с Литвой, следует помнить про судьбу его страны, которая за время своего существования многократно подвергалась разделам со стороны более сильных соседей. Об этом в воскресенье, 13 октября, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Еще один храбрый пшек появился… Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — напомнил российский политик.

Ранее экс-глава польского генштаба отметил, что Варшава закупает 800 ракет с дальностью 900 километров, которые будут использованы в случае возможной войны против России. По словам Анджейчака, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует незамедлительный ответ. «Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил он.

Кроме того, Анджейчак добавил, что конфликт на Украине дает время соседним странам подготовиться к вооруженному столкновению с Россией.

Польское государство было подвергнуто разделам со стороны соседних великих держав — Пруссии, Австрии и России — во второй половине XVIII века. Первый состоялся в 1772 году, второй — в 1793-м, третий — в 1795-м. В результате Польша исчезла с карты Европы. При этом, после завершения наполеоновских войн фактически было произведено еще одно перераспределение территории уже несуществующей к тому времени страны, в результате которого большая часть ее территории вместе со столичным городом Варшавой отошла к Российской Империи. Польша была воссоздана лишь после окончания Первой мировой войны в 1918 году по решению стран победившего блока — Антанты.

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      Игорь Дмитров
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