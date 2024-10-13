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09:39, 13 октября 2024Силовые структуры

Появились подробности суда по делу пропавшей 14 лет назад в России девочки

Новосибирский областной суд рассматривает дело пропавшей 14 лет назад девочки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирской области начался судебный процесс над подозреваемыми по делу о пропаже 14 лет назад 15-летней Наташи Матюхиной. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте 2010 года она отправилась на дискотеку вместе с подругой, затем пошла в гости и пропала, когда возвращалась домой. Спустя три дня родители обратились в полицию. Расследование начинали и прекращали несколько раз, после чего дело закрыли.

В 2023 году расследование возобновили и задержали трех подозреваемых: бывших сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, а также начальника участковых ПДН Александра Кунца. Следствие считает, что бывшие полицейские сбили девочку, а Кунц помог замести следы. В июле 2024-го дела передали в суд, обвиняемые свою вину не признают.

Как сообщает агентство, подозреваемых оставили под стражей до 11 января. На последнем заседании они заявили, что готовы дать показания только на заключительной стадии судебного процесса.

Следующее слушание назначено на 28 ноября, там допросят единственную свидетельницу.

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