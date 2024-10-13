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22:33, 13 октября 2024Россия

Режиссер рассказал подробности о пострадавших на съемках фильма в Ленобласти детях

Режиссер Геворкян: пострадавшие на съемках в Ленобласти дети получили ушибы

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Пострадавшие при обрушении декораций во время съемок фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области дети получили ушибы. Такие подробности рассказал ТАСС режиссер картины Карен Геворкян.

«У детей есть ушибы, детских переломов нет», — уточнил он. Комитет по здравоохранению региона отметил, что всего во время ЧП пострадало девять несовершеннолетних. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация в стационар никому не потребовалась.

Съемки фильма ведутся в Ленинградской области. Сообщалось, что обрушение произошло в декоративном вагончике, где находились люди. Работы проходили на одном из полигонов Толмачевского поселения.

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