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14:24, 13 октября 2024Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексей Дулькевич

Кадр: Ля-Минор / YouTube

Российский и советский актер Алексей Дулькевич умер на 72-ом году жизни. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

Зрителям Дулькевич известен по ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей», где сыграл скрипача, и фильме «Живой труп». Однако основным видом его деятельности была музыка. «Ушел из жизни Алексей Дулькевич – петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России… Легендарный музыкант… Истинный артист», — говорится в сообщении в группе продюсерского центра «Ночное такси» в соцсети «ВКонтакте».

Дулькевич много лет работал на студии «Ночное такси» в составе коллектива «Братья Жемчужные». В последнее время он издавал альбомы, которые становились раритетными для коллекционеров и ценителей цыганских романсов. Также он сотрудничал с Михаилом Кругом и группой «Артель».

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      Екатерина Подвигина
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