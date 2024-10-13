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14:58, 13 октября 2024Россия

Умер известный российский олигарх из 90-х

«Ъ»: умер известный олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский

 Фото: Анатолий Сергеев / Коммерсантъ

Известный российский олигарх из 90-х Александр Смоленский умер на 71-м году жизни. Об этом стало известно «Коммерсанту» («Ъ»).

Смоленский был создателем и главой банка «Столичный». Кроме того, он упоминался в числе банкиров, которые финансировали предвыборную кампанию президента России Бориса Ельцина, круг которых получил условное название «семибанкирщина». Помимо Смоленского туда входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), совладелец банка «ОНЭКСИМ» Владимир Потанин и другие.

Кроме того, в 1995 году Смоленский входил в совет директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», с 1996-го — в консультативный Совет по банковской деятельности при правительстве.

В 1994-м удостоился ордена Дружбы народов. В соавторстве с журналистом Эдуардом Краснянским в промежуток с 2006 по 2011 год ныне покойный предприниматель написал семь книг.

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      Екатерина Подвигина
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