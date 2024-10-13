В Палестине заявили о работе над получением признания независимости

Посол Нофаль: Палестина работает над получением признания независимости

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что государство прикладывает усилия для получения признания независимости от большего числа государств, сообщает РИА Новости.

«Наша основная политика заключается в увеличении числа стран, признающих палестинское государство. Около 149 стран признают палестинское государство», — заявил он.

По словам дипломата, еще ряд европейских стран готов принять соответствующее решение.

Ранее посол отмечал, что, по подсчетам ООН, восстановление сектора Газа будет стоить 80-90 миллиардов долларов, а на реконструкцию инфраструктуры потребуется семь-восемь лет. Он подчеркнул, что необходимо провести международную конференцию доноров по восстановлению анклава.