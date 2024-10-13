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05:31, 13 октября 2024Силовые структуры

В Якутии возбудили уголовное дело после аварийной посадки самолета

В Якутии возбудили дело после аварийной посадки Ан-3 и гибели одного человека

Кадр: Telegram-канал Восточно-Сибирской прокуратуры

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии. Об этом написало Восточное межрегиональное СУТ СК России в своем Telegram-канале.

В частности, следственными органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее назвали предварительную причину аварийной посадки самолета в Якутии. По версии прокуратуры, это могло произойти из-за потери тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу,

Самолет Ан-3 принадлежит авиакомпании «Борус». Он выполнял рейс по маршруту Олекминск-Железногорск. Самолет совершил посадку в 1,5 километре от аэродрома Олекминска.

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      Марина Совина
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