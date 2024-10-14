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10:45, 14 октября 2024Мир

Армия Китая раскрыла детали учений у берегов Тайваня

НОАК: армия Китая отрабатывает высокоточные удары по ключевым целям у Тайваня

Фото: Ann Wang / Reuters

Армия Китая отрабатывает возможность нанесения высокоточных ударов по ключевым целям у берегов Тайваня. Об этом заявили в пресс-службе Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает агентство Reuters.

«Восточная зона боевого командования НОАК (...) проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям», — отмечается в заявлении вооруженных сил страны.

Ранее стало известно, что НОАК начала масштабные военные учения вокруг Тайваня, которые назвала «предупреждением» для острова. Как отмечает агентство Bloomberg, власти Китая впервые публично признали, что учения включают в себя отработку «блокады ключевых портов и районов» Тайваня. Учения также привлекают особое внимание тем фактом, что в них задействован китайский авианосец «Ляонин».

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      Максим Габриелян
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