Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

Среди стран Европейского союза (ЕС) существует раскол касательно запрета на поставки оружия Израилю. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.
«По вопросу запрета поставок оружия Израилю существует серьезный раскол в сообществе. В частности, есть некоторые государства, которые, напротив, предлагают увеличить поставки», — отметил европейский дипломат.
Боррель подчеркнул, что министры иностранных дел обсудят этот вопрос на встрече.
14 октября пройдет заседание совета глав МИД стран Евросоюза. В повестку встречи войдет обсуждение конфликта на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.