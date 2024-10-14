Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

Боррель: среди стран ЕС есть раскол по запрету поставок оружия Израилю

Среди стран Европейского союза (ЕС) существует раскол касательно запрета на поставки оружия Израилю. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«По вопросу запрета поставок оружия Израилю существует серьезный раскол в сообществе. В частности, есть некоторые государства, которые, напротив, предлагают увеличить поставки», — отметил европейский дипломат.

Боррель подчеркнул, что министры иностранных дел обсудят этот вопрос на встрече.

14 октября пройдет заседание совета глав МИД стран Евросоюза. В повестку встречи войдет обсуждение конфликта на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.