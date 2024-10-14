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12:09, 14 октября 2024Мир

Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

Боррель: среди стран ЕС есть раскол по запрету поставок оружия Израилю

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Среди стран Европейского союза (ЕС) существует раскол касательно запрета на поставки оружия Израилю. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«По вопросу запрета поставок оружия Израилю существует серьезный раскол в сообществе. В частности, есть некоторые государства, которые, напротив, предлагают увеличить поставки», — отметил европейский дипломат.

Боррель подчеркнул, что министры иностранных дел обсудят этот вопрос на встрече.

14 октября пройдет заседание совета глав МИД стран Евросоюза. В повестку встречи войдет обсуждение конфликта на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

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      Дарья Устьянцева
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