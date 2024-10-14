Бывшего вице-губернатора Ленобласти осудили на четыре года за взятки

В Петербурге суд дал 4 года бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина к четырем годам колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Москвина признали виновным в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Ему также запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет. Бывшего вице-губернатора взяли под стражу в зале суда.

Следствие и суд установили, что Москвин с июля 2019 года по ноябрь 2021-го получил взятки на общую сумму 12,6 миллиона рублей от гендиректора некоммерческой организации Даниила Федичева и гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Александра Горшенева за общее покровительство. Москвин признал вину.

Ранее сообщалось, что арестованный за взятку директор российской швейной фабрики имел 40 контрактов с военными.