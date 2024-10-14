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11:57, 14 октября 2024Россия

Бывший российский мэр после отставки уехал на СВО

Бывший мэр Тольятти Николай Ренц после отставки уехал на СВО

Кадр: Telegram-канал Николая Ренца

Бывший мэр Тольятти Николай Ренц после отставки уехал на специальную военную операцию (СВО) на Украину. В своем Telegram-канале россиянин поведал, что вместе с Союзом десантников побывал с гуманитарной миссией на фронте.

Ренц разъяснил, что поучаствовал в доставке бойцам автомобиля УАЗ, средств для эвакуации раненых, тактических аптечек, медицинских препаратов, материалов для возведения защитных сооружений, печки, воды, колес для автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Заехали в расположение наших бойцов из 3-й бригады спецназа, куда тоже передали медицинское оборудование и принадлежности, оборудование для защиты от дронов», — написал экс-мэр.

Ранее сообщалось, что инистром здравоохранения Республики Алтай стал ушедший на спецоперацию депутат Госдумы Дмитрий Хубезов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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