Бывший российский мэр после отставки уехал на СВО

Бывший мэр Тольятти Николай Ренц после отставки уехал на СВО

Бывший мэр Тольятти Николай Ренц после отставки уехал на специальную военную операцию (СВО) на Украину. В своем Telegram-канале россиянин поведал, что вместе с Союзом десантников побывал с гуманитарной миссией на фронте.

Ренц разъяснил, что поучаствовал в доставке бойцам автомобиля УАЗ, средств для эвакуации раненых, тактических аптечек, медицинских препаратов, материалов для возведения защитных сооружений, печки, воды, колес для автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Заехали в расположение наших бойцов из 3-й бригады спецназа, куда тоже передали медицинское оборудование и принадлежности, оборудование для защиты от дронов», — написал экс-мэр.

Ранее сообщалось, что инистром здравоохранения Республики Алтай стал ушедший на спецоперацию депутат Госдумы Дмитрий Хубезов.