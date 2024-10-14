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08:01, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Найденная в книге записка заставила пользователей сети расплакаться

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником relentlesslykind опубликовал фотографию трогательной записки, которую он нашел в книге. Публикация вызвала обсуждения в сети: многие комментаторы сообщили, что послание заставило их расплакаться.

На неожиданную находку мужчина наткнулся в книге британского писателя Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». «Эдриан, "Хоббит" — это твоя первая книга. (...) Не торопись. Строка, абзац, страница — не имеет значения, сколько времени займет их чтение. С любовью, мама», — гласит текст послания.

Комментаторы предположили, что у адресата записки дислексия — расстройство чтения и письма. «У меня, как у дислексика, это послание вызвало слезы», «Я воспитываю ребенка с дислексией, я тоже прослезилась», — написали они.

Еще один пользователь признался, что вспомнил о своей матери. «Моей мамы не стало на прошлой неделе. Когда я рос, она привила мне любовь к книгам. Ее последними словами, обращенными ко мне, были "продолжай читать". Сейчас я плачу на работе», — рассказал он.

Ранее другой пользователь Reddit показал листок бумаги со списком продуктов, который он нашел в супермаркете. Комментаторы признались, что записка разбила им сердце.

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      Олег Давыдов
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