«Росатом» представил на Менделеевском съезде новые материалы для атомной отрасли

«Росатом» принял участие в XXII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии

Организации научного блока и топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» приняли участие в работе XXII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, который 12 октября завершился на Федеральной территории «Сириус». Мероприятие прошло в рамках Десятилетия науки и технологий, «Росатом» выступил его бронзовым спонсором.

Съезд, проходящий каждые пять лет, собрал рекордное количество участников — около четырех тысяч человек из 39 стран мира — для обсуждения различных аспектов химической науки и образования. В этом году он посвящён 300-летию основания Российской Академии наук и 190-летию Дмитрия Менделеева. На открытии съезда с пленарными докладами выступили президент РАН академик Геннадий Красников и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Большинство из выступавших с пленарными докладами рассказали о тесном взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом».

Делегацию научного блока госкорпорации на съезде возглавил научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития «Росатома» «Материалы и технологии», первый заместитель директора частного учреждения по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации» профессор Алексей Дуб. Он открыл два круглых стола по тематике работ федерального проекта «Новые материалы и технологии» комплексной программы развития атомной науки, техники и технологии в РФ. С докладами на них выступили ведущие ученые Российской академии наук, НИЦ «Курчатовский институт» и институтов «Росатома». Участники обсудили вопросы наработки сверхтяжелых изотопов и экстремального состояния вещества, создания новых материалов и изделий из них для атомной энергетики, смежных отраслей и медицины, развитие современных методов исследований наноструктур и использование вычислительных методов.

«В этом году завершается первый цикл комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий (РТТН). Дальше РТТН будет трансформирована в национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". За эти годы вместе с институтами РАН, НИЦ «Курчатовский институт» и вузами мы решали несколько не только прикладных, но и фундаментальных задач. Совокупность результатов можно оценить, как качественный прорыв в материаловедении. Важно, что с учетом обсуждаемых планов кооперация станет еще шире, участников — исполнителей проектов еще больше», — отметил руководитель.

Среди ключевых задач он выделил необходимость доработки методики ускоренных испытаний и утверждение ГОСТ, чтобы оптимизировать сроки разработки новых материалов и сохранить конкурентные преимущества. Он также отметил, что с учетом достигнутых результатов, мы подошли к определенному рубикону — необходимости перехода от создания опытных образцов к полному производственному циклу с привязкой к технологии и конкретной площадке производства.

«Уже сегодня мы можем обеспечить 80-летний ресурс новых материалов для традиционных реакторных технологий. Но этого мало, мы также должны обеспечить конструкционными материалами реакторы IV поколения — новое поколение ВВЭР и реакторы на быстрых нейтронах, чтобы достичь лучших параметров энергоэффективности. Традиционные материалы при таких высоких нагрузках не могут обеспечить структурную стабильность и, соответственно, ресурс, поэтому решено использовать фактически металлооксидные композиты — дисперсно-упрочненные оксидами стали. Под это уже создается производственный участок, который позволит ежегодно получать нужные заготовки в объеме до одной тысячи метров труб. К середине 30-х годов рассчитываем обеспечить конструкционными материалами «быстрое» направление, высокопрочными кандидатными материалами – ВВЭР-С-1000 и ВВЭР-СКД. Значимое направление работ – жаропрочные материалы с рабочими температурами от 1500 градусов Цельсия для ВТГР и ядерных энергетических установок космического назначения», — поделился Алексей Дуб.

Эксперты предприятия «Русатом МеталлТех» (компания-интегратор по направлению «Металлургия» Топливного дивизиона «Росатома») в рамках научно-технологических секций рассказали о влиянии качества наполнителя кальцийсодержащей проволоки на содержание и состав оксидных неметаллических включений при производстве высокоуглеродистой стали. Отдельное внимание было уделено теме термодинамического моделирования процесса модифицирования кальцием неметаллических включений в низколегированных сталях раскисленных алюминием.

«В рамках мировой тенденции повышения эффективности металлургических предприятий и качества стальной продукции наиболее эффективной технологией обработки стали является обработка стали проволоками на основе химически чистого электролитического кальция. Технология электролиза позволяет получать более высокое качество кальция и универсальность применения продукции, как в обработке всего сортамента сталей в черной металлургии, так и в производстве всей линейки чистых металлов и сплавов в цветной металлургии. "Русатом МеталлТех" продвигает химически чистый металлический кальций и кальциевую инжекционную проволоку, которые являются эталоном качества не только на российском, но и международных рынках. Ежегодно мы реализуем более 9000 тонн кальциевой продукции. Наша компания обеспечивает своих потребителей не просто продуктом, а полным сервисом по его применению, включая металлургический консалтинг в области внепечной обработки стали с целью повышения сквозной технико-экономической эффективности сталеплавильных производств», — отметил генеральный директор компании «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Особое значение Менделеевского съезда для ученых подчеркнул начальник радиохимической лаборатории Научно-исследовательского института атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в Научный дивизион госкорпорации «Росатом») Константин Ротманов, принимавший участие в круглом столе «Сверхтяжелые элементы и экстремальное состояние» с докладом по созданию технологий радиохимического выделения и очистки изотопов трансплутониевых элементов. Вместе с коллегами из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) ученые обсудили основные направления работ в области синтеза сверхтяжелых элементов. «Менделеевский съезды проводятся раз в 4-5 лет и определяют основные направления развития химической науки и промышленности нашей страны. Еще это уникальная площадка для дискуссий с коллегами из разных стран. Обсуждаемые здесь темы актуальны. Отрадно, что на мероприятии много тех, кто только начинает свой научный путь», — отметил он.

В рамках съезда также состоялся Симпозиум по химии для стран БРИКС, где заместитель директора частного учреждения «Наука и инновации» Андрей Шадрин рассказал о ключевых задачах «Росатома» по разработке радиохимических технологий для двухкомпонентной ядерной энергетики. «Первая задача — создание новой технологии переработки отработавшего ядерного топлива для реакторов на тепловых нейтронах. В ее основу лягут наиболее эффективные технологические операции, разработанные для РТ-1, опытно-демонстрационного центра и в рамках проектного направления "Прорыв". Новая технология нужна для крупномасштабного завода по переработке примерено 800 тонн тяжелого металла в год. Проект такого завода специалисты "Росатома" намерены разработать до 2030 года. Вторая задача развития радиохимических технологий — выделение и разделение минорных актинидов для их дожигания в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах. Третья важнейшая задача, которую мы сегодня решаем — снижение объемов радиоактивных отходов, подлежащих глубинному захоронению, за счет дожигания минорных актинидов и выделения в отдельную фракцию короткоживущих нуклидов и ее отверждения», — поделился он.

Стендовый доклад на тему радиохимических технологий на симпозиуме также представил руководитель направления группы сопровождения проектов радиохимии частного учреждения «Наука и инновации» Павел Нечаев. Он рассказал участникам об основных подходах госкорпорации «Росатом» к обращению с облученными реакторными циркониевыми материалами и способах возможной минимизации затрат на захоронение радиоактивных отходов на основе циркониевых сплавов.

На объединенном стенде в выставочной зоне съезда организации «Росатома» представили последние разработки в области новых материалов, которые находят свое применение в атомной, химической, нефтеперерабатывающей, металлургической и других отраслях промышленности.

