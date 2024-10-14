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10:40, 14 октября 2024Экономика

МТС обязали направить три миллиарда рублей в бюджет России

ФАС предписала МТС передать в бюджет 3 млрд рублей дохода от повышенных тарифов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала ПАО «МТС» перечислить в бюджет страны три миллиарда рублей доходов, полученных от повышения тарифов на связь, признанного ведомством незаконным. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Отмечается, что соответствующие меры при установлении такого нарушения были приняты в РФ впервые. В Службе их назвали соразмерными, указав, что принятое решение «будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи».

Направить средства государству, не называя точную сумму, ФАС предписала в начале месяца, когда признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство. Уточнялось, что тарифы, увеличенные весной текущего года в среднем на восемь процентов для более чем 30 миллионов абонентов, будут снижены. По результатам анализа было установлено, что их повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей.

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