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06:01, 15 октября 2024Забота о себе

Названы признаки паленого алкоголя

Врач Батурин предупредил об очень тяжелом похмелье от паленого алкоголя

Фото: S. Tsuchiya / Unsplash

Паленый алкоголь можно разделить на две группы в зависимости от качества сырья и соблюдения технологии приготовления, рассказал кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психотерапевт Евгений Батурин. Признаки подделки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

К первой группе специалист отнес паленку, использующуюся для мелкого сбыта, например, продажи соседям в маленьком населенном пункте. Он предупредил, что такой алкоголь производится из любых максимально дешевых или краденых, доставшихся даром ингредиентов. По словам врача, спиртное разливается прямо на точке в любую тару.

«Желательно даже приходить со своим бидончиком или со своей полторашкой. Чек кассовый не дадут и этикетки тоже не будет. Алкоголь такой, как правило, высокоградусный — продавец подгоняет его к 40 градусам. Пить так пить, чтоб дало, так дало в голову. Такой алкоголь не очищен от сивушных масел, имеет специфический резкий запах самогонки, мутный на цвет, и от такого спиртного у нормального человека похмелье может быть очень и очень тяжелым», — поделился Батурин.

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Ко второй группе он отнес подделку, которая имитирует качественный, прошедший государственную проверку алкоголь.

«Используется для продажи от мелких, средних до крупных партий с фальсификацией всех элементов — бутылки, этикетки, акцизных марок, крышек — все максимально должно выглядеть как промышленный продукт, вызывать доверие. Современные технологии оборудования производства и розлива позволяют производить паленый алкоголь партиями конвейерного типа. Чтобы не угодить в тюрьму и остаться незамеченными правоохранительными органами, производители такого паленого алкоголя стараются следить за качеством и беречь каналы сбыта своей продукции», — сообщил врач.

Ранее врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в разговоре с «Лентой.ру» развеял популярные мифы о спиртном. Некоторые считают, что небольшое количество алкоголя может помочь при бессоннице, низком давлении, простуде и даже улучшить пищеварение, однако научные исследования этого не подтверждают, сообщил он.

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      Екатерина Смирная
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