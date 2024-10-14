По факту поножовщины с участием мигрантов в российском регионе завели уголовное дело

В Ленинградской области следователи завели дело после массовой драки мигрантов

В Ленинградской области следователи завели уголовное дело после массовой драки мигрантов и россиян, работающих в местном магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю местного управления ведомства доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах.

Ранее в социальных сетях появилось видео с массовой драки около магазина в поселке Янино. В результате четыре работника магазина получили ножевые ранения и были госпитализированы. Остальные участники конфликта скрылись с места преступления.

Ранее Бастрыкин потребовал организовать проверку после избиения участника специальной военной операции мигрантом.