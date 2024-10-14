Подполье сообщило об ударе российских военных по району порта в Одессе

Лебедев: российские военные нанесли удар по району порта в Одессе

Российские военные нанесли удар по району порта в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам подпольщика, в результате взрыва могли быть поражены техника и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно личный состав, не БК [боекомплект] и не ГСМ [горюче-смазочные материалы]», — сказал он.

До этого о взрыве в Одессе сообщило издание «Страна.ua». Информация о поврежденной инфраструктуре, а также о том, где именно произошел взрыв, не уточнялась.