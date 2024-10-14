Покров Пресвятой Богородицы: дата в 2024 году, история и традиции православного праздника

«Лента.ру»: 14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — так звучит полное название одного из великих праздников православного церковного календаря на октябрь. Когда он отмечается, в честь чего появился, какие традиции и приметы с ним связаны, — рассказывает «Лента.ру».

Какого числа празднуется

У праздника Покрова фиксированная дата — он празднуется всегда 14 октября (1 октября по старому стилю).

В 2024 году Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября — приходится на понедельник

В отличие от остальных богородичных праздников, Покров не связан с эпизодами жизни Девы Марии. События, послужившие поводом к установлению этого торжества, произошли спустя несколько столетий после Успения Богоматери.

Праздник издавна особенно любим и почитаем верующими именно в России. Рассуждая о том, почему так произошло, митрополит Павлово-Посадский Силуан отмечает, что в сердцах русских верующих людей любовь к Пресвятой Богородице очень сильна. «Но любовь не просто сильная, она была какой-то детской, теплой, — считает он. — У Матери Божией искали заступничества, предстательства. И это особенно было важно в нашей стране, которая на протяжении всей своей истории непрестанно воевала, по большей части не по своей воле, а защищаясь от тех, кто на нее со всех сторон нападал».

Чувство особого родства с Божией Матерью всегда было свойственно нашему народу. И оно выразилось во множестве посвященных Ее пречистому имени храмов. Они посвящены разным праздникам, разным чудотворным иконам, но это все — Ее слава, это все — выражение любви к Ней митрополит Силуан архиерей Русской православной церкви

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

История праздника

Предпосылки праздника в Византии

Церковное предание относит возникновение этого праздника к чудесным событиям, произошедшим на рубеже lX-X веков в Византии. Они связаны с церковью Богородицы, которая была построена в V веке во Влахернах, пригороде Константинополя, императором Львом Великим. В этой церкви хранились христианские святыни: риза, часть пояса и головной убор (омофор) Богородицы.

В то время Константинополь подвергался неоднократным атакам воинственных соседей, и, по поверью, святыни из Влахернского храма много раз помогали городу чудесным образом избежать разорения и гибели от вражеского оружия. Так, согласно преданию, во время осады города русскими дружинами под руководством князей Аскольда и Дира риза Богоматери помогла уберечь город от нападения.

Патриарх Фотий после всенощного бдения в храме вынес ризу Богоматери и опустил ее в воды Босфорского пролива. После этого поднялась буря, потопившая русские корабли, и это спасло город

Другое чудо описано в житиях блаженного Андрея Цареградского, Христа ради юродивого (его житие было очень популярно в России, возможно, это связано с тем, что родом Андрей был из славянских племен). В житие описывается, как во время всенощного бдения во Влахерноском храме юродивый вместе со своим учеником увидел Богородицу в сопровождении Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и других святых. Она появилась в воздухе над молящимися. Над всеми людьми, находившимися в храме, она развернула свой платок, таким образом явив свою защиту и покровительство.

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401-1425 годы) Фото: Wikimedia

Примечательно, что никому из находившихся там, кроме Андрея и его ученика Епифания, не открылось это видение.

Однако история стала популярной. Так, многим известна ее интерпретация от святителя Димитрия Ростовского, который писал, что Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом».

Также известно описание и еще одного чуда, произошедшего во Влахерне: в одной из церквей перед образом Пречистой Девы висел покров, полностью его закрывающий.

Каждую пятницу, на вечерне, этот покров сам собой поднимался, открывая образ, а на следующий день опускался, скрывая его до следующей пятницы

Появление праздника на Руси

Несмотря на то, что предпосылки праздника — родом из Византии, там он не отмечался. Но получил широкое распространение и любовь верующих в России.

Праздник на Руси появился в XII веке. Его установил святой князь Андрей Боголюбский, который почитал Андрея Юродивого как своего покровителя. В честь победы над волжскими булгарами под покровительством иконы Владимирской Божией Матери в 1164 году князь учредил праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

А в следующем, 1165 году, году князь построил первый на Руси храм Покрова Пресвятой Богородицы, один из красивейших русских белокаменных храмов — храм Покрова на Нерли.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру »

Сейчас в мире насчитывается более 3500 храмов и церквей во имя Покрова Пресвятой Богородицы

Богослужения в праздник Покрова

Праздничное богослужение традиционно стартует накануне, вечером 13 октября, так как в церковной традиции сутки начинаются с вечера. Первой службой церковных суток становится вечерня, а накануне больших праздников служится Всенощное бдение, которое включает в себя вечерню, утреню и первый час.

В день праздника служится Божественная Литургия. Во время богослужения звучат молитвенные песнопения, посвященные празднику.

Тропарь:

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша. Перевод. В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием; и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

Кондак:

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га. Перевод. Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, Апостолы же со пророками ликуют: ибо за нас молит Богородица Предвечного Бога.



Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Иконы Покрова Пресвятой Богородицы: смыслы и символы

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Покров Пресвятой Богородицы — один из самых любимых сюжетов в русской иконописи.

По словам иконописца Анастасии Кохно, первые образы Покрова Пресвятой Богородицы появились, как и сам праздник, именно на Руси. Подобных византийских и греческих икон не существует.

«Есть несколько видов иконографии праздника, получивших свое название по месту возникновения. Главные из них — суздальский и новгородский», — рассказывает Кохно.

На суздальских иконах Богородица сама держит Покров

«Это символизирует личное участие Пречистой в деле нашего спасения, ее защиту и заступничество», — поясняет иконописец.

Фигура Царицы Небесной располагается в центре композиции фронтально с воздетыми руками, что символизирует Ее моление о всем мире и отсылает к иконографическому типу Богородицы Оранты (в переводе с латинского «молящийся», «просящий»). Единство Церкви представлено изображением Церкви земной (в лице прихожан) и Церкви Торжествующей, Небесной (в лице святых и ангелов, предстоящих Пречистой). Это пророк Давид, святители, Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов, блаженный Андрей, облаченный в грубую власяницу (символ подвига юродства).

На фоне изображен храм, в котором угадываются черты Влахернской Церкви Константинополя, где и случилось чудо. В верхней части иконы изображен велум — переброшенная с одного здания на другое ткань; символ того, что действо происходит внутри самого здания, внутри храма.

К новгородской традиции относится один из самых древних образов Покрова, нанесенный на западные врата Богородице-Рождественского собора города Суздаля.

На новгородских иконах омофор держит не сама Богородица, а парящие над Ней ангелы

Пречистая изображена в центре иконы на фоне пятиглавого Влахернского храма стоящей на облаке, рассказывает Кохно. Это символизирует принадлежность к небесному миру. Над покровом представлен Спаситель, благословляющий верующих. Пречистой, как и на суздальской иконе, предстоят святые, ангелы, апостолы.

«Покров Пресвятой Богородицы» (икона из Зверина монастыря в Новгороде, 1399 год) Фото: Wikimedia

Впоследствии начали появляться новые образы Покрова Пресвятой Богородицы, объединяющие новгородский и суздальский иконографические типы.

Народные традиции и обряды

Фото: Artem Sapegin / Unsplash

В народном календаре собрано множество традиций и примет, связанных с этим праздником.

Идея Покрова для человека традиционной культуры объединяла разные представления: снежный покров земли, священное покрывало Богородицы, погребальный саван, свадебный плат, которым покрывали голову невесты после просватанья Анна Некрылова из книги «Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома»

Для земледельцев это была граница теплой и холодной половины года, люди ждали первый иней, который должен был покрыть землю. «Покров землю покроет где листом, где снежком», — гласит русская поговорка.

Множество примет связано c погодой в этот день:

На Покров ветер с востока — зима будет холодная.

Если в Покров снег покроет землю, зима наступит через месяц.

Если журавли успели улететь до Покрова — зима будет ранняя и студеная.

Считалось, что к этому дню должны быть завершены все полевые работы и собран урожай. Излишки его продавались на Покровских ярмарках. На ярмарках не только вели торговлю, это были центры общественной жизни: здесь обменивались новостями, заключали деловые союзы, кукольники выступали с представлениями, молодежь водила хороводы, пела песни и качалась на качелях — традиционном ярмарочном развлечении.

Сейчас традиция Покровских ярмарок возрождается во многих городах — Омске, Тамбове.

В это время начинался сытый и зажиточный период в жизни крестьянства. Самое время — засылать сватов, играть свадьбы и накрывать богатые столы.

Фото: Дмитрий Черевко / Фотобанк Лори

На Покров устраивались своеобразные смотрины невест: девушки приходили в церковь в лучших нарядах, ставили свечи перед иконами и приговаривали:

«Покров, покрой мне голову золотым кокошником!»

«Мать Покров! Покрой землю снежком, меня, молоду, платком!»

«Батюшка Покров! Покрой сыру землю и меня, молоду»

Считалось, что та девушка, которая раньше всех поставит свечу, раньше всех выйдет замуж.