Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:33, 14 октября 2024Экономика

Российский ресторанный фестиваль пройдет в регионах

С 15 по 30 октября пройдет девятый Российский ресторанный фестиваль

Фото: пресс-служба Российского Ресторанного Фестиваля

С 15 по 30 октября 2024 года пройдет девятый Российский ресторанный фестиваль, организованный Александром Сысоевым. В проекте примут участие более 700 ресторанов в 50 городах. Среди участников будут и главные туристические направления года — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

«В этом году РРФ возвращает значение слова сет — настоящая история шеф-повара, которую он рассказывает через блюда. Именно поэтому главной задачей участников стала попытка с помощью еды выразить любовь к чему-либо: детству, продукту, городу/краю или к самому яркому впечатлению в жизни. История должна состоять минимум из пяти блюд, как и положено гастрономическому сету, иметь вступление, основную часть и эпилог», — сказал идеолог фестиваля Александр Сысоев.

Цели фестиваля в этом году прежние — продолжить поддерживать ресторанную индустрию и дать возможность всем жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске. Акцент будет на локальные продукты, сервис и новаторские блюда.

Лучшие рестораны, как новые, так и проверенные временем, предложат гостям дегустационные сеты от 1590 рублей. К каждому сету компания Luding подготовила пейринг по специальной цене — коктейли, а также шот премиальной водки.

Сбер сделал скидку 10 процентов на каждый сет при оплате премиальными картами банка (Sber Private Banking, СберПервый, СберПремьер) — достаточно показать ее официанту перед тем, как попросить счет.

Изучить список ресторанов-участников 2024 года можно на www.foodfestival.ru или у картографического партнера 2ГИС. Можно также ввести в строке поиска в геосервисе название «РРФ 2024».

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили завозить мигрантов по-новому. К чему это может привести?

      В России рассказали о поставке вооружения за рубеж

      Вероятность возникновения «Милтона» в России оценили

      Алиев назвал «нереальным» предложение Армении по мирному договору

      Украинская чиновница потратила миллионы гривен на соль и была арестована

      Стать ученым в Москве станет проще

      Верховный суд подтвердил увольнение судьи за мат в общении с коллегами

      Москвичей предупредили о гололедице

      Врач опровергла один из самых популярных мифов о меде

      Предлагаемые зарплаты в одном регионе России выросли на 25 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше