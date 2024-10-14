Россиянам предложили отправиться в семь городов для борьбы с осенней хандрой

«Туту»: поездки в Краснодар и Махачкалу помогут побороть осеннюю хандру

Эксперты сервиса путешествий «Туту» предложили россиянам отправиться в семь городов страны, чтобы побороть осеннюю хандру. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, по мнению аналитиков, поездки в Махачкалу, Астрахань, Элисту, Ростов-на-Дону и Краснодар помогут туристам избавиться от плохого настроения. В летний сезон последний не так сильно интересует путешественников, как, к примеру, Сочи и Анапа.

«Зато осень — лучшее время для поездки: погода в Краснодаре, как правило, остается теплой до конца ноября и можно долго гулять», — пояснили специалисты.

Еще одним удачным местом для осеннего путешествия в «Туту» назвали Волгоград. Зимы в этом российском городе достаточно холодные, а осенью есть много шансов поймать теплые и солнечные дни.

«Если купите билеты в ближайшее время, есть шанс застать солнечную погоду и во Владивостоке, — продолжили представители сервиса. — В октябре и ноябре там можно полюбоваться разноцветными кленами и сделать просто потрясающие фотографии».

Ранее маршруты из Сортавалы в Рускеалу и из Москвы в Переславль-Залесский назвали лучшими для путешествий на поезде осенью по России. Подборку составили в онлайн-сервисе «Туту».