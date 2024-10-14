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14:43, 14 октября 2024Россия

Участник событий на Майдане стал врио вице-губернатора российского региона

Приехавший с СВО беркутовец Ковалев стал врио вице-губернатора Самарской области

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Приехавший со специальной военной операции (СВО) участник событий на Майдане в 2013-2014 годах Максим Ковалев стал врио вице-губернатора Самарской области. Это следует из слов губернатора региона Вячеслава Федорищева во время оперативного совещания, трансляция велась во «ВКонтакте».

Участник СВО стал исполняющим обязанности главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Представляя Ковалева, губернатор Федорищев отметил, что тот долгое время работал в органах охраны правопорядка в Крыму, а также успел поработать на аналогичной должности в Вологодской области.

Рассказывая о себе в интервью севастопольскому изданию «Севкор», Ковалев сообщал, что работал на Майдане в качестве исполняющего обязанности заместителя командира отряда «Беркут», противостоявшего протестующим. Вспоминая о событиях на Украине в 2013-2014 годах, беркутовец отмечал, что Майдан сыграл в жизни подразделения большую роль и позволил «осознать и понять то, что такое гражданский переворот в своем самом гадком проявлении». Также Ковалев рассказал, что участвовал в событиях Русской весны в Крыму. После присоединения Крыма к России «Беркут» с сохранением названия был включен в состав Росгвардии.

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Известно, что на должности вице-губернатора Вологодской области Ковалев проработал с августа по сентябрь 2024 года. Причина увольнения бывшего беркутовца неизвестна.

Ранее сообщалось, что министром здравоохранения Республики Алтай стал ушедший на специальную военную операцию депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. Известно, что депутат «демобилизовался», так как у того закончился контракт. Как именно Хубезову удалось прекратить военную службу в условиях действия указа президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», не уточнялось.

ЖЗЛ
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