Участник событий на Майдане стал врио вице-губернатора российского региона

Приехавший с СВО беркутовец Ковалев стал врио вице-губернатора Самарской области

Приехавший со специальной военной операции (СВО) участник событий на Майдане в 2013-2014 годах Максим Ковалев стал врио вице-губернатора Самарской области. Это следует из слов губернатора региона Вячеслава Федорищева во время оперативного совещания, трансляция велась во «ВКонтакте».

Участник СВО стал исполняющим обязанности главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Представляя Ковалева, губернатор Федорищев отметил, что тот долгое время работал в органах охраны правопорядка в Крыму, а также успел поработать на аналогичной должности в Вологодской области.

Рассказывая о себе в интервью севастопольскому изданию «Севкор», Ковалев сообщал, что работал на Майдане в качестве исполняющего обязанности заместителя командира отряда «Беркут», противостоявшего протестующим. Вспоминая о событиях на Украине в 2013-2014 годах, беркутовец отмечал, что Майдан сыграл в жизни подразделения большую роль и позволил «осознать и понять то, что такое гражданский переворот в своем самом гадком проявлении». Также Ковалев рассказал, что участвовал в событиях Русской весны в Крыму. После присоединения Крыма к России «Беркут» с сохранением названия был включен в состав Росгвардии.

Известно, что на должности вице-губернатора Вологодской области Ковалев проработал с августа по сентябрь 2024 года. Причина увольнения бывшего беркутовца неизвестна.

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