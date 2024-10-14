В США спасатели покинули зону урагана из-за «вооруженных ополченцев»

WP: в США спасатели покинули зону урагана «Хелен» из-за грузовиков с ополченцами

В США сотрудники федеральных служб экстренного реагирования, работающих на пострадавших от урагана «Хелен» районах Северной Каролины, покинули зону урагана из-за сообщений об угрозе «вооруженных ополченцев». Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Представитель Лесной службы США, которая помогает в восстановлении местности Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, направил срочное предупреждение федеральным ведомствам. В сообщении говорилось, что Нацгвардия заметила «два грузовика вооруженных ополченцев», которые утверждали, что охотятся на сотрудников агентства.

По этой причине всем федеральным спасателям округа Резерфорд, Северная Каролина, порекомендовали прекратить работу и немедленно эвакуироваться из округа. Они переместились в безопасный район и приостановили часть работ. К полудню воскресенья, 13 октября, весь персонал вернулся на свои места.

Ранее в штате Северная Каролина, США, семья спасла внука, пострадавшего во время урагана «Хелен», благодаря собаке. Оползень, вызванный ураганом, обрушился на дом бабушки и дедушки 11-летнего Джейми Паркера, когда он гостил там время с сестрой Джеммой и собакой по кличке Такер.