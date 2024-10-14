Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 14 октября 2024Из жизни

Видео 188-летнего старца из индийской пещеры объяснили

Возраст индийского старца с вирусного видео оказался гораздо меньше 188 лет

Старцу с вирусного видео, распространяющегося в соцсети X (бывший Twitter), оказалось не 188, а всего лишь 109 лет. Об этом сообщает CNN-News18.

На кадрах, снятых в Индии, двое мужчин ведут согбенного старичка, на котором почти нет одежды. «В пещере только что нашли индийца, — объясняла подпись. — Говорят, ему 188 лет. Безумие».

Вскоре выяснилось, что это утверждение не соответствует действительности. На самом деле, на видео снят отшельник Сиярам Баба, поклоняющийся индуистскому богу Хануману. Его точный возраст неизвестен, но он гораздо меньше 188 лет.

Материалы по теме:
Знаменитый отшельник с внешностью звезды Голливуда бросил все ради моря и одиночества. Как он пожалел об этом и спился
Знаменитый отшельник с внешностью звезды Голливуда бросил все ради моря и одиночества.Как он пожалел об этом и спился
3 июня 2023
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Баба живет в ашраме Бхатьян в индийском штате Мадхья-Прадеш. Считается, что он появился на свет в Мумбае 109 или 110 лет назад и отучился в школе семь-восемь классов. После встречи с индуистским святым Баба отправился в паломничество по Гималаям.

Ранее сообщалось, что Игнобелевскую премию по социологии дали автору научной работы, которая доказывает, что возраст многих сверхдолгожителей завышен. Чаще всего достоверные документы, подтверждающие дату их рождения, не сохранились.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      На митинг Трампа пытался проникнуть вооруженный мужчина. Полиция подозревает третью попытку покушения, ФБР не согласно

      Российские военные назвали возраст не желающих сражаться солдат ВСУ

      В России призвали «остановить и наказать» Европу до третьей мировой войны

      Военные рассказали об освобождении Островского в ДНР

      Грузина и украинца объявили в розыск за подрыв Крымского моста

      Российские вертолеты ударили по ВСУ в Курской области

      Итальянец побывал в России и описал ее фразой «многие не так представляют эту страну»

      Обвиняемую в фейках о ВС России журналистку объявили в международный розыск

      В МВФ оценили сроки снятия санкций с России

      Герой России рассказал о спасении истребителя «без двигателей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше