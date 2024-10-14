Видео 188-летнего старца из индийской пещеры объяснили

Возраст индийского старца с вирусного видео оказался гораздо меньше 188 лет

Старцу с вирусного видео, распространяющегося в соцсети X (бывший Twitter), оказалось не 188, а всего лишь 109 лет. Об этом сообщает CNN-News18.

На кадрах, снятых в Индии, двое мужчин ведут согбенного старичка, на котором почти нет одежды. «В пещере только что нашли индийца, — объясняла подпись. — Говорят, ему 188 лет. Безумие».

Вскоре выяснилось, что это утверждение не соответствует действительности. На самом деле, на видео снят отшельник Сиярам Баба, поклоняющийся индуистскому богу Хануману. Его точный возраст неизвестен, но он гораздо меньше 188 лет.

Баба живет в ашраме Бхатьян в индийском штате Мадхья-Прадеш. Считается, что он появился на свет в Мумбае 109 или 110 лет назад и отучился в школе семь-восемь классов. После встречи с индуистским святым Баба отправился в паломничество по Гималаям.

Ранее сообщалось, что Игнобелевскую премию по социологии дали автору научной работы, которая доказывает, что возраст многих сверхдолгожителей завышен. Чаще всего достоверные документы, подтверждающие дату их рождения, не сохранились.