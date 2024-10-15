Авиакомпания отказала россиянке в полете с чемоданом и разгневала пользователей сети

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отказала россиянке в полете с чемоданом, сославшись на правила о габаритах ручной клади. Действия сотрудников перевозчика разгневали пользователей сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где пассажирка опубликовала видеозапись случившегося.

В ролике видно, что чемодан женщины поместился в калибратор, однако сотрудники авиакомпании все равно не разрешили ей сесть в самолет с багажом. При попытке измерить чемодан рулеткой работник перевозчика намеренно измерял неправильно, что также показано на записи.

Пользователи сети оказались недовольны произошедшим и написали свое мнение в комментариях к видео. «У вас там все в порядке с головами? Чемодан влез в калибратор. Своих сотрудников обеспечьте привязью и ошейниками с намордниками», «Мужчина просто добавил пару сантиметров по привычке», «Что за бред? Клоун какой-то», — высказались юзеры.