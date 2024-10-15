Друг пропавших на лодке в море россиян раскрыл новые подробности об их путешествии

РЕН ТВ: пропавшие на лодке в Охотском море россияне планировали поездку год

Друг Михаила Пичугина, пропавшего вместе с братом и племянником на лодке в Охотском море, раскрыл новые подробности об их путешествии. Воспоминаниями он поделился с РЕН ТВ.

По словам россиянина, они планировали путешествие на Шантарские острова около года: готовили лодки и экипировку, получали разрешения на поездку в заповедную приграничную зону.

«[На Шантарских островах] мы посмотрели китов, ловили рыбу, отдыхали. Там, конечно, не покупаешься, но с приливами маленько боролись», — рассказал приятель Пичугиных. Он возвращался сушей, а братья и 15-летний школьник Илья планировали пойти морем.

«Мы продукты питания им отдали. Моя супруга всучила им все продукты, что остались, хотя они и отказывались брать. Как сейчас оказывается, они свою роль сыграли», — добавил мужчина. По его словам, именно друзья первыми забили тревогу, когда Пичугины не вышли на связь в назначенное время.

В августе Сергей Пичугин, его сын Илья и брат Михаил пропали по пути с Шантарских островов на Сахалин. Спустя 67 дней поисков их лодку нашли рыбаки, выжить удалось только Михаилу. Его обнаружили благодаря семье.