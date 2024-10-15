Мариупольский сценарий спрогнозировали при освобождении Суджи

Военный эксперт Рожин: отточенные в Мариуполе навыки будут использованы в Судже

При освобождении захваченного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджи в Курской области будут использоваться навыки, отточенные российскими военными в Мариуполе. Применение этого опыта в Курской области спрогнозировал военный эксперт Борис Рожин, его слова приводит портал «Взгляд».

По мнению Рожина, мариупольский сценарий может быть применен к освобождению Суджи, так как в последнем населенном пункте — как и в Мариуполе — остаются мирные жители, что исключает применение тяжелого вооружения.

«Эти задачи (соблюдение осторожности при штурме — прим. «Ленты.ру») будут осложнять процесс продвижения. Тем не менее у нас имеется богатый опыт взятия населенных пунктов, где противник сознательно формировал "живой щит". Вспомним тот же Мариуполь», — заявил Рожин.

При этом Рожин подчеркнул, что даже наличие в городе мирных жителей не исключает применения авиации. «Самолеты могут наносить удары по складам, дорогам, по которым противник будет планировать отступление», — отметил эксперт.

Боевые действия в Мариуполе начались в конце февраля 2022 года. В апреле Народная милиция Донецкой народной республики объявила о блокировке на территории завода «Азовсталь» большой группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). 4 мая занимавший пост министра обороны Сергей Шойгу объявил о полном контроле города российскими военными. Сдача солдат ВСУ в плен началась 16 мая и продлилась четыре дня. С территории завода вышли 2439 военнослужащих. Рассказывая «Ленте.ру» о боях за Мариуполь, российский стрелок Алексей заявил, что при мысли о перспективе новых городских боев ему становится «физически плохо».