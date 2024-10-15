Москвичам спрогнозировали погоду на следующую неделю

Синоптик Ильин: с 21 октября Москву накроет дождевой фронт

Дождевой фронт накроет Москву в начале следующей недели. Таким прогнозом с изданием Life.ru поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его сведениям, дожди придут в столицу в понедельник, 21 октября. Осадки продлятся до среды, 23-го числа.

На этой неделе ожидается сухая погода. Со среды, 16 октября, столбики термометров будут держаться на уровне плюс 7-13 градусов. В среднем в октябре температура будет составлять около 5-6 градусов тепла, нередки осадки, заверяет Ильин. В следующий раз снег жители мегаполиса увидят не раньше конца месяца либо в начале ноября.

Серьезные снегопады в Москве отсрочила и главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее данным, снежный покров, даже временный, появится в столице только в ноябре. Текущие дневные и ночные температуры для этого слишком высокие, также образованию снежного покрова мешает плотный ветер.