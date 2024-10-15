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08:41, 15 октября 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в Донбассе

DeepState: ВС России продвинулись в Торецке и в районе Золотой Нивы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Торецке и в районе Золотой Нивы. Успехи наступления российских войск в Донбассе признал украинский аналитический проект DeepState, соответствующий пост опубликован в Telegram.

«Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и Торецка», — говорится в публикации.

Как следует из данных украинских карт, продвижение российских войск составило около четырех километров и активно развивается на флангах Великой Новоселовки.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских военных в районе Часова Яра. По информации аналитического проекта DeepState, ВС России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в город из Константиновки.

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      Глеб Палехов
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