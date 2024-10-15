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17:41, 15 октября 2024Россия

Полномочия участвовавшего в СВО депутата Госдумы досрочно прекратили

Госдума досрочно прекратила полномочия Дмитрия Хубезова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Хубезов

Дмитрий Хубезов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Полномочия участвовавшего в специальной военной операции (СВО) на Украине депутата Госдумы Дмитрия Хубезова досрочно прекратили. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании Думы 15 октября, передает ТАСС.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Хубезова Дмитрия Анатольевича (...) на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте постановления.

Ранее стало известно, что Хубезов стал министром здравоохранения Республики Алтай, а также заместителем председателя правительства региона.

Хубезов принимал участие в СВО. Он вернулся с фронта в январе 2023 года. Тогда глава Республики Алтай Андрей Турчак заявил, что депутат «демобилизовался», так как у него закончился контракт. Как именно Хубезову удалось прекратить военную службу в условиях действия указа президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», не уточнялось.

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      Елена Торубарова
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