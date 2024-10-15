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12:44, 15 октября 2024Силовые структуры

Пытавшегося вступить в ВСУ россиянина осудили на 10 лет

В Белгородской области суд дал 10 лет мужчине за попытку вступить в ВСУ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Белгородской области суд приговорил жителя Коми к десяти годам лишения свободы за попытку незаконно пересечь госграницу и вступить в ряды украинского военизированного объединения. Об этом сообщает ТАСС.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что он в мессенджере установил сотрудничество с куратором из Украины и по его заданию приехал в приграничный район Белгородской области для пересечения границы. После этого он должен был вступить в состав запрещенной организации.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала призывавшего к расправе над российскими военными украинца.

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      Илона Палей
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