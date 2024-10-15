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13:16, 15 октября 2024Ценности

«Русский Тимоти Шаламе» снялся для зарубежного журнала

«Русский Тимоти Шаламе» Марк Эйдельштейн снялся для зарубежного журнала i-D

Фото: Lindsay Ellary для I-D

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся для зарубежного журнала i-D. Соответствующий материал появился на сайте издания.

22-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), предстал перед камерой фотографа Линдси Эллари в классическом наряде итальянского бренда Prada. Так, он примерил кремовую рубашку, которую заправил в черные брюки, и дополнил образ туфлями на шнуровке. Также звезда фильмов «Анора» и «Сто лет тому вперед» позировал в свитере и брюках французского модного дома Hermes.

При этом Эйдельштейн ответил на сравнение с Шаламе. «Это отличное сравнение, потому что он потрясающий актер. Он мне как учитель: я изучаю его манеру игры и его способ создания персонажей», — отметил собеседник издания.

Ранее в октябре актер и режиссер Данила Козловский снялся в рекламной кампании российского бренда 12Storeez.

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      Алина Гостева
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