Власти Москвы рассказали о секциях и тренировках для слабовидящих людей

Для слабовидящих москвичей открыли секции по голболу, жульбаку и шахматам

Жители столицы с нарушениями зрения могут бесплатно играть в голбол, жульбак и шахматы, заниматься другими доступными видами спорта, а также участвовать в специализированных соревнованиях.

Продолжаются соревнования в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спорт без преград». Так, 29 октября среди жителей Западного административного округа столицы пройдет отборочный этап турнира по шашкам. Заявки на участие принимаются до 25 октября по электронной почте zao@mosgorsport.ru.

Занятия по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки слепых в настоящее время проходят в четырех учреждениях: Спортивно-адаптивной школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва, Московской академии велосипедного спорта, Московской горнолыжной академии и физкультурно-спортивном объединении «Юность Москвы».

В этих учреждениях работает 11 отделений. А бесплатные тренировки проходят по девяти дисциплинам: велоспорту-тандему, голболу, горнолыжному спорту, дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, мини-футболу, настольному теннису и плаванию.

При этом в текущем году по итогам всероссийских отборочных соревнований 79 московских спортсменов были включены в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по спорту слепых.

Кроме того, в секциях и физкультурно-оздоровительных группах, расположенных в жилых микрорайонах Москвы, можно бесплатно заниматься шашками, шахматами, играть в жульбак и другие игры.

После капитального ремонта спортивные комплексы «Триумф», «Скиф», «Восточный» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Рокотова» оснастили тактильными мнемосхемами, табличками с шрифтом Брайля, специальными дорожками для помощи в навигации, а также адаптированными санузлами и пандусами.

На спортивных объектах, подведомственных Москомспорту, жители столицы с инвалидностью могут заниматься бесплатно.