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10:35, 15 октября 2024Россия

Соратник Кадырова опроверг данные о расстреле сдавшихся в плен под Курском украинцев

Алаудинов опроверг данные о расстреле сдавшихся в плен под Курском бойцов ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опроверг появившиеся данные о расстреле бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен под Курском, передает ТАСС.

До этого в некоторых Telegram-каналах появились данные о том, что российские военные открыли огонь по девяти украинцам, которые сдались в плен в Курской области.

Алаудинов назвал эту информацию фейковой.

Жители Курской области ранее рассказали о расстреле гражданских украинскими войсками.

По их сведениям, все происходило на трассе, ведущей к селу Мартыновка. Как утверждают очевидцы, ВСУ там расстреливали всех подряд.

Кроме того, наблюдались случаи расправы над 12-13-летними подростками, когда те пытались покинуть курское село Малая Локня.

О вторжении украинских войск в Курскую область стало известно 6 августа. В приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях власти ввели режим контртеррористической операции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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