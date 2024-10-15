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21:28, 15 октября 2024Экономика

Трамп сравнил администрацию Байдена с «пьяными матросами»

Трамп: администрация Байдена тратит деньги как «пьяные матросы»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена тратит деньги из бюджета как «пьяные матросы», считает кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Трамп заявил, что во время его президентского срока инфляции не было, и благоприятным экономическим положением в стране первоначально воспользовался Байден. «Затем они начали тратить деньги как пьяные матросы», — подчеркнул республиканец. В качестве примера он привел финансирование инициатив, связанных с борьбой с климатическими изменениями.

В августе Трамп раскритиковал кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис и ее план по борьбе с инфляцией. Он подчеркнул, что вице-президент находится на своей должности уже более трех лет, однако за это время она ничего не сделала по этому поводу. «Она говорит, что собирается снизить стоимость еды и жилья с первого дня. Но первый день для Камалы был три с половиной года назад, так почему же она не сделала этого тогда? Идет 1305-й день, так почему же она не делает этого прямо сейчас?» — задался вопросом Трамп.

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      Сергей Грехов
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