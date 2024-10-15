Трамп сравнил администрацию Байдена с «пьяными матросами»

Трамп: администрация Байдена тратит деньги как «пьяные матросы»

Администрация президента США Джо Байдена тратит деньги из бюджета как «пьяные матросы», считает кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Трамп заявил, что во время его президентского срока инфляции не было, и благоприятным экономическим положением в стране первоначально воспользовался Байден. «Затем они начали тратить деньги как пьяные матросы», — подчеркнул республиканец. В качестве примера он привел финансирование инициатив, связанных с борьбой с климатическими изменениями.

В августе Трамп раскритиковал кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис и ее план по борьбе с инфляцией. Он подчеркнул, что вице-президент находится на своей должности уже более трех лет, однако за это время она ничего не сделала по этому поводу. «Она говорит, что собирается снизить стоимость еды и жилья с первого дня. Но первый день для Камалы был три с половиной года назад, так почему же она не сделала этого тогда? Идет 1305-й день, так почему же она не делает этого прямо сейчас?» — задался вопросом Трамп.