В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

На подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсонской области в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее о повреждении объекта инфраструктуры сообщили в Николаеве. По информации местной ОВА, российские войска нанесли удар якобы ракетами C-300.