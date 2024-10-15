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08:57, 15 октября 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсонской области в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее о повреждении объекта инфраструктуры сообщили в Николаеве. По информации местной ОВА, российские войска нанесли удар якобы ракетами C-300.

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      Глеб Палехов
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