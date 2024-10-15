В России рассказали о реакции ООН на просьбу оценить санкции США против российских СМИ

Гатилов: комиссар ООН Тюрк дал отписку о санкциях США против российских СМИ

Постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов сообщил, что постпредство РФ в Женеве направило Верховному комиссару международной организации по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с просьбой отреагировать на санкции США против российских СМИ, однако тот дал отписку. Заявление дипломата приводится в Telegram-канале постпредства.

В ноте Москва призывала дать должную оценку действиям Вашингтона, насколько они соответствуют международным правозащитным обязательствам Соединенных Штатов, а также публично прокомментировать эту ситуацию.

«Ведь вопиющая ситуация в этой сфере заслуживает внимания и вмешательства международных правозащитных механизмов», — заявил Гатилов.

Однако в ответ постпредство получило отписку, подтверждающую получение ноты, иной реакции не последовало. Дипломат подчеркнул, что говорить о беспристрастности и объективности главного правозащитника ООН не приходится.

13 сентября власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», куда входят Ruptly, Sputnik, РИА Новости и RT. Министерство финансов США предписало завершить все финансовые отношения с группой компаний до 13 ноября.

