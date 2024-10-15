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12:07, 15 октября 2024Бывший СССР

В СНБО Украины предсказали новые удары по энергетике в начале отопительного сезона

Глава СНБО Украины Литвиненко: зимой возможны удары по энергетике
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве ожидают удары по энергетической системе зимой после начала отопительного сезона. Новые атаки предсказал глава Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Литвиненко, передает издание NewVoice.

«С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике», — заявил чиновник.

Литвиненко выразил уверенность, что система перенесет новую атаку благодаря разрабатываемым на Украине инновационным решениям.

Ранее бывший руководитель национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет взять энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный подход может привести к коллапсу энергосистемы.

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      Глеб Палехов
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