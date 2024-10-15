В ВСУ объяснили назначение Ляшко командиром батальона беспилотников

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили назначение лидера Радикальной партии Олега Ляшко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность командира батальона беспилотных систем 63-й бригады. Заявление опубликовано на странице 11-го армейского корпуса ВСУ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Решение о перемещении Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБр принято на основании ходатайства и плана перемещения командира бригады», — указано в сообщении.

Отмечается, что Ляшко якобы положительно себя зарекомендовал за два года службы в бригаде и глубоко вник в суть беспилотных систем, понимая их роль на поле боя.

Как передает издание «Страна.ua» слова военнослужащего батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислава Бутянова с позывным Осман, подчиненные Ляшко недовольны командиром-политиком и пытаются перевестись в другие подразделения. «Очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг», — добавил военнослужащий.

Ляшко известен на Украине участием в скандалах, драками с другими политиками и лоббированием создания «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), о чем сообщал его основатель Андрей Билецкий.

Ранее командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил, что украинские военные двигаются в обратную сторону от границ 1991 года. Верес добавил, что в настоящее время ВСУ отступают «семимильными шагами». Он также задался вопросом, кто верит в возможность украинских военных выйти на границы 1991 года.