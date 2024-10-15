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11:32, 15 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о значении боев на трех самых горячих направлениях

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ будут стараться удержаться на трех направлениях
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стараться удержаться до весны на трех направлениях, где сейчас идут самые горячие бои, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значении боев на кураховском, лиманском и покровском направлениях.

«На кураховском направлении — город [Курахово] серьезный и по логистике, и по всему. Его освобождение означает выход на Краматорск и Славянск. Что касательно Лимана, то рядом Харьков. Мы брали уже Лиман, но в 2022 году ушли. Это важный центр для дальнейших действий, и налево, и направо можно идти. Покровское направление самое сейчас важное по сути дела. Я предполагаю, туда отойдет противник с Курской земли, а это несомненно произойдет, если они не пожелают остаться там навечно. Я думаю, что все эти части, восполненные от потерь, они бросят именно туда. Это очень важный логистический пункт для ВСУ», — сказал он.

По мнению военного эксперта, ВСУ направят все силы, чтобы сохранить контроль над этими населенными пунктами.

За эти города враг будет держаться изо всех сил

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Они планируют продержаться не только до выборов президента США. У них людоловы активизировались по осени (усилилась мобилизация — прим. «Ленты.ру»), собирают резервы, то есть у них главная задача сейчас — перезимовать, пережить ненастье, которое долго длится на юге. А наша задача — не дать им такой возможности», — добавил он.

Генштаб ВСУ сообщил, что Украина определила три самых напряженных участка в зоне боевых действий. «Горячее сегодня на кураховском, покровском и лиманском направлениях», — говорится в сообщении.

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      Варвара Кошечкина
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