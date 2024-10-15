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10:03, 15 октября 2024Бывший СССР

ВС России взяли под контроль ключевую автомобильную развязку под Часовым Яром

ТАСС: ВС России взяли ключевую автомобильную развязку к югу от Часова Яра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль важную автомобильную развязку под Часовым Яром в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», — отметил собеседник агентства.

Представитель силовых структур также заявил о складывающейся «не в лучшую сторону» для ВСУ обстановке на данном участке фронта.

Ранее на Украине признали продвижение российских военных в районе Часова Яра. Как заявлял украинский аналитический проект Deep State, к югу от населенного пункта под контроль ВС России перешла развилка дорог, ведущая в город из Константиновки. Также стало известно об успехах армии России в северных районах Часова Яра.

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      Екатерина Грищенко
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