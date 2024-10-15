Власти Москвы рассказали об аренде площадок для мероприятий с детьми

Более 1,5 тысячи площадок разместили в сервисе «Вместе с культурой» в Москве

Более 1,5 тысячи площадок предлагает сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой». В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, какие из этих помещений могут подойти пользователям, планирующим провести мероприятия для детей.

«В каталоге сервиса представлен большой выбор помещений — от небольших аудиторий в районных библиотеках до крупных концертных залов и коворкингов. Учителя, частные преподаватели, психологи и артисты могут подобрать удобное пространство как для индивидуальных уроков, так и групповых занятий практически в любом районе Москвы. На странице каждой площадки есть подробная информация о помещении, его техническом оснащении и дополнительных услугах, которые могут получить арендаторы. Например, некоторые учреждения предлагают информационную поддержку, что может быть полезно для организаторов публичных мероприятий», — уточнили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Для аренды площадки с помощью сервиса «Вместе с культурой» достаточно заполнить электронную заявку в сервисе на портале mos.ru. Ее рассмотрят в течение четырех дней. Затем в личный кабинет на портале и электронную почту поступит договор аренды. В день проведения мероприятия с собой нужно взять паспорт.

На странице каждой площадки указаны свободные для бронирования даты, точная стоимость аренды, информация о доступности помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья, о наличии парковки, мест для погрузки и разгрузки оборудования, вендинговых аппаратов и беспроводного интернета. Здесь же отображаются другие помещения, которые можно забронировать в этом учреждении.