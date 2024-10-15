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15:01, 15 октября 2024Культура

Звезда «Эйфории» шокировала фанатов своим новым образом

Фанаты не узнали актрису Сидни Суини в новом образе на съемках фильма
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Carlos Tischler / Eyepix Group / Globallookpress.com

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини появилась на съемочной площадке своего нового проекта в неузнаваемом образе. Фотографии загримированной актрисы опубликовал таблоид Daily Mail.

На снимках 26-летняя Суини, которую все знают как секс-символ поколения, предстала в образе американской боксерши Кристи Мартин. Спортсменка, чья роль досталась Суини, известна по шокирующей истории конфликта со своим супругом-абьюзером. В 2010 году она была госпитализирована с ножевыми и огнестрельным ранениями после потасовки с ним. На тот момент ее считали лучшей женщиной-боксером всех времен.

О проекте, который пока остается без официального названия, известно немного. Картина повествует об истории восхождения Кристи к славе в 90-х годах, а также о ее непростой личной жизни.

Ранее стало известно, что Сидни Суини ответила хейтерам на критику своей внешности.

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      Андрей Шеньшаков
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