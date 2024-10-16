Москвичам пообещали погодный сюрприз

Синоптик Варакин: на следующей неделе в Москву придет теплая погода

На следующей неделе москвичей ожидает приятный сюрприз в виде теплой погоды. Такой прогноз сделал начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, конец текущей недели будет соответствовать климатической норме. Установится облачная погода без осадков. Ночью в четверг и пятницу, 17 и 18 октября, ожидаются ночные заморозки — минус четыре-шесть градусов.

Потепление в столице начнется в воскресенье. Температура поднимется до семи-девяти градусов тепла днем, ночью термометры будут показывать плюс два-шесть градусов. «Ощутим комфортную погоду без осадков», — заключил Варакин.

Ранее сообщалось, что непогода в Москве в понедельник, 14 октября, стала причиной поваленных деревьев. Шквалистый ветер повалил десятки стволов в разных районах города.