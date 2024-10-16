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14:13, 16 октября 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск журналистку Баранову

МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск журналистку Наталью Баранову (признана иноагентом). Это следует из базы розыска ведомства.

В ее карточке указано: «Баранова Наталья Владимировна разыскивается по УК».

6 мая 2022 года Баранова была внесена в список иностранных агентов.

По данным ТАСС, ранее она занимала должность контент-директора одного из просветительских проектов и была автором в нескольких изданиях, где писала на социальные темы.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск экс-футболиста «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева.

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      Анна Габай
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