Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 16 октября 2024Экономика

Альфа-Банк и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации

Альфа-Банк и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации до 600 миллиардов рублей

Фото: Альфа-Банк

Альфа-Банк и ДОМ.РФ на форуме FINOPOLIS-2024 подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций. До 2029 года участники соглашения намерены разместить ценные бумаги, обеспеченные закладными банка и поручительством Института развития в жилищной сфере (ИЦБ ДОМ.РФ), общим объемом до 600 миллиардов рублей.

«Альфа-Банк исторически занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. Мы всегда выступаем за эффективные партнерства, которые помогают драйвить рынок и создавать новые финансовые технологии. Сотрудничество с ДОМ.РФ позволит банку увеличить темп наращивания портфеля ипотеки, дополнительно развивать программы кредитования, еще более эффективно управлять ипотечным бизнесом, а также ликвидностью и капиталом банка в целом. Наши совместные выпуски помогут развитию всего рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг», — рассказал глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

В документе зафиксировано намерение сторон осуществлять выпуски ипотечных облигаций, обеспеченных закладными и поручительством Единого института развития в жилищной сфере.

Кроме того, стороны планируют предпринимать меры по развитию рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышению инвестиционной привлекательности и улучшению ликвидности таких облигаций.

«ДОМ.РФ предоставляет банкам эффективно работающий механизм для
привлечения внебюджетных ресурсов в сферу ипотечного кредитования. С момента запуска программы однотраншевых ИЦБ в 2016 году мы постоянно совершенствуем инфраструктуру выпуска облигаций, масштабируем включение в покрытие электронных закладных, в том числе по договорам долевого участия и на индивидуальные жилые дома. Наша дальнейшая цель — вместе с партнерами, новыми и уже участвующими в выпуске ипотечных ценных бумаг на нашей платформе, развивать секьюритизацию как рыночный инструмент финансирования ипотеки», — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль впервые отреагировал на заявление Кадырова о подготовке покушения на него. Главе Чечни советуют идти в полицию

      Звездный хирург раскрыл популярные у мужчин пластические операции

      Задержание ФСБ россиянки за призывы к насилию против русских попало на видео

      В БАПОР заявили о возобновлении финансирования почти всеми странами

      ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей в России

      Две категории россиян предупредили об атаках мошенников

      В экс-гитариста Оззи Осборна выстрелили во время прогулки с собакой

      На территории аэродрома под Москвой начался пожар

      Четыре популярных в России супа назвали вредными

      Проигрыш «Почты России» в конкуренции с маркетплейсами объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше